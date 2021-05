Amandine Petit : Comment suivre l’élection de Miss Univers ?

Quelques années après le sacre d’Iris Mittenaere, Amandine Petit va tenter de succéder à la jeune femme au concours de Miss Univers. Avant la cérémonie, miss France 2021 a révélé à nos confrères de TV Magazine s’il existait une certaine rivalité entre les concurrentes : "On sent que nous sommes dans une compétition mais les filles sont gentilles, il n’y a pas de mauvaises personnes. Je ne ressens pas de tension particulière et il ne m’est rien arrivé. On dit que je suis le clown de la promotion et c’est clairement moi". Et au cours de cet entretien, Amandine Petit a également fait passer un message à Thomas Pesquet : "Si toutes les planètes s’alignent et que je suis élue, je rejoindrai alors Thomas Pesquet, qui est normand comme moi, dans l’univers !".

Une élection en Floride

Présente en Floride depuis 10 jours, Amandine Petit va donc affronter ses concurrentes dans la nuit du 16 au 17 mai. Un événement qui sera à suivre sur Paris Première. Il faudra donc se lever tôt ou se coucher tard pour pouvoir suivre le concours puisque l’élection commencera à 2 heures du matin. Les parents d’Amandine Petit se sont en tout cas bien préparés pour pouvoir suivre le concours : "La journée on vit au rythme français, et la nuit à l'heure américaine, quand elle nous appelle vers deux heures du matin. On est à fond derrière elle, on la soutient à distance !", a confié sa mère à France Bleu, tandis que son père a ajouté : "Je le souhaite à tous les papas du monde d'avoir une fille qui soit Miss Normandie, Miss France et qui participe à Miss Univers. Dans les pépites Normandes, on a eu Dorian de Koh-Lanta, Eric Delaunay le champion olympique et Thomas Pesquet qui est sur la lune, et maintenant on aura Amandine à l'Univers !".

La finale de la 69ème cérémonie de @MissUniverse c'est dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h00 sur @ParisPremiere



Soutenez Amandine Petit, Miss France dans cette grande finale internationale !#GOFRANCE #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/w2AxBBLROt — Miss France (@MissFrance) May 11, 2021

Par Alexia Felix