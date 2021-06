Assa Traoré en partenariat avec Louboutin : Les internautes divisés comme jamais

Pas forcément le terrain sur lequel le grand public l’attendait. Mercredi, un peu à la surprise générale, Assa Traoré a annoncé le lancement de son partenariat avec la marque de chaussures de luxe Louboutin. Sur la page Facebook "La Vérité pour Adama", la militante antiraciste a chaudement remercié son nouveau partenaire : "Je vous remercie chaleureusement de l’honneur que vous me faites en m’associant à votre campagne pour l’égalité et la justice pour tous, en y engageant votre prestigieuse marque Louboutin", écrit la soeur d’Adama Traoré en légende d’une photo où elle pose poing levé et paire de Louboutin aux pieds, "Je suis profondément touchée par le précieux soutien que vous témoignez à une cause aussi importante et universelle que celle de la lutte contre les violences policières".

Assa Traoré très critiquée

Forcément cette campagne a un but lucratif pour Assa Traoré. 100% des fonds de la collection spéciale "Walk a mile in my shoes" seront reversés à des organisations luttant contre les violences policières, le racisme et la discrimination. Loin d’être suffisant pourtant pour convaincre les réseaux sociaux, lesquels ont tout bonnement explosé en apprenant la nouvelle : "Assa Traoré qui manifeste contre le capitalisme en 2019, et qui vient faire tranquillement une collab' avec Louboutin en 2021. Le business BLM, ça rapporte visiblement" a notamment regretté une internaute. "Proche du peuple, sauf quand il s'agit de 10cm de talon" surenchérit une autre. Si ses opposants se sont régalés de cette annonce, Assa Traoré a également fait bon nombre de déçus dans son camp. Pas sûr qu’elle ne regrette pas cette collaboration dans les prochaines semaines...

Par Benjamin S.