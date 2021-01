Atomik Cosmetics, comment réussir son make-up regard ? Les conseils des influenceuses

Vous rêvez de produits ultra-performants pour un regard explosif ? Ne cherchez plus, "Atomik Cosmetics" l'a fait ! Cette marque propose des produits de qualité pour embellir les yeux et les sourcils. La gamme est composée d'un mascara volume XXL & Soin ainsi qu'un kit complet pour redessiner les sourcils. Les formules sont développées par un laboratoire français qui travaille avec les plus grandes marques de beauté françaises. La production est réalisée en Italie, la référence dans la fabrication du maquillage.

Adoptez-les :



- "L'Iconique", le mascara au volume indécent : Il étoffe, allonge et recourbe les cils pour un volume extrême sans les alourdir. Sa brosse en silicone épouse chaque cil de la racine à la pointe, même les plus fins, sans faire de paquets et permet un résultat modulable, du plus naturel au plus glamour. Sa formule est enrichie en vitamine E et en extrait de plante tropicale pour hydrater et fortifier les cils. Résultat : Vos vils sont parfaitement gainés dès le premier passage et visiblement plus épais.

- Le kit effet tattoo "Le Sourcil Parfait" : Il définit et structure le regard à la perfection. Facile à transporter et à utiliser grâce à son mini-format, ce kit complet contient tout ce dont vous aurez besoin pour des sourcils dessinés comme en institut. Vous y trouverez un mini-miroir, une pince à épiler pour définir la forme du sourcil, un feutre à pointes pour structurer la ligne des sourcils et combler les zones clairsemées et un gel fixateur transparent qui permet de discipliner les sourcils tout au long de la journée.

Une marque déjà adoptée par...

Plus d'un mois après sa sortie, la marque "Atomik Cosmetics" fait déjà des heureuses. En effet, de nombreuses influenceuses utilisent les produits proposés, de Mélanie Dedigama (Secret Story 10) à Charlotte de "Koh-Lanta, l'île des Héros" en passant par Cindy Poumeyrol de "Koh-Lanta, la guerre des chefs" ou encore Montaine Mounet, ex-candidate des Marseillais sur W9 (voir captures d'écran ci-dessous).

Sur Youtube, des tutos sont à votre disposition pour vous guider dans l'utilisation des produits. Enfin, restez connectés à la page Instagram de la marque sur laquelle de nombreuses informations vous attendent.

Tous les lecteurs de Non Stop People peuvent bénéficier de -20% sur le site https://atomikcosmetics.com/ avec le code promo ATOMIK20.

Toutes les infos sur la marque "Atomik" sont à retrouver ci-dessous :

Site officiel : Atomik Cosmetics

Instagram : atomik_cosmetics

YouTube : Atomik Cosmetics

Par Clara P