Baptiste Giabiconi pose nu au bord de la piscine et fait monter la température !

Baptiste Giabiconi a rencontré pour la première fois Karl Lagerfeld le 8 juin 2008. Ce jour-là, le mannequin doit poser pour une séance photos pour Karl. Ce dernier après s'être assuré qu'il était majeur, lui demande s'il accepte de poser nu. Baptiste n'y voit pas d'inconvénient. Lorsqu'il se dévêtit, la réaction de Karl Lagerfeld est surprenante. "Oula ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à un tuyau d'arrosage !", s'est-il exclamé. Une réaction qui a bien fait rire l'intéressé et a scellé leur rencontre qui va bouleverser sa vie. A la mort du couturier, Baptiste Giabiconi deviendra son héritier. Son histoire avec Karl Lagerfeld cible de critiques, il l'a racontée en début d'année dans un livre intitulé "Karl et moi" paru aux éditions Robert Laffont.

Des vacances natures en Corse

En ce mois de juillet, Baptiste Giabiconi profite de vacances bien méritées. Le jeune homme a choisi de partir en Corse, à Porticcio, pour profiter du beau temps, de la mer et d'une magnifique piscine. Vendredi 24 juillet, il a publié un cliché qui ne cache pas grand-chose de son anatomie. De dos et nu, il pose au bord de la piscine, tatouages et muscles apparents. De quoi faire monter la température ! Cartman et Chris Marques font de l'humour en commentaire. Le premier écrit en majuscule "Et la crème ?" tandis que le second le chambre sur le versant de la photo : "Hey Baptiste, Je vois que tu n’as toujours pas repris confiance en toi, je t’avais dit de travailler les abdos.... maintenant t’est obligé de poser de dos... tu ne m’écoutes jamais." Les fans sont ravis. "Les voisins ont une belle vue", s'amuse Corrine. "Imaginez le berger qui fait rentrer ses moutons en face", renchérit Gabriel. En quelques heures, le cliché a été liké plus de 47 000 fois.

