Baptiste Giabiconi : ses confessions sur le combat de sa sœur contre le cancer

En raison de son histoire familiale, Baptiste Giabiconi a accepté de relever le défi dans "Stars à nu", sur TF1 à partir du vendredi 31 janvier. Pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules, le mannequin n'a pas hésité à se dénuder. Dans une interview pour Purepeople, Baptiste Giabiconi a confié avoir été "très touché et très honoré de défendre cette noble cause". Et cela pour une raison bien particulière. Le mannequin a été confronté au cancer avec deux personnes qui lui sont très chères. Le créateur Karl Lagerfeld, décédé le 19 février 2019 des suites d'un cancer de la prostate, et sa sœur qui s'est battue contre un cancer du sein il y a plusieurs années.

"Elle va mieux aujourd'hui"

"Elle a été touchée par un cancer du sein en 2014 et elle s'est battue pendant quatre-cinq ans. Elle est en rémission aujourd'hui, dieu merci, mais j'ai vu tout son parcours", a confié Baptiste Giabiconi qui a suivi les étapes vécues par sa sœur. "C'était un cancer important et elle s'est battue comme une lionne. De voir un frère, une sœur ou un proche parent comme ça, de le voir diminué, c'est difficile. Elle va mieux aujourd'hui. C'est ce qui compte", a assuré le mannequin admiratif du courage de sa sœur. Sur la scène du Lido, Baptiste Giabiconi va pouvoir rendre hommage au créateur et à sa sœur qui l'ont marqué.

Par Marie Merlet