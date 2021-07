Bella Hadid en couple : elle officialise avec son nouveau chéri

Bella Hadid n'est plus un coeur à prendre. Le mannequin est en couple et vient d'officialiser cette nouvelle relation sur son compte Instagram en postant plusieurs clichés d'elle avec son nouveau chéri. Si la soeur de Gigi Hadid n'a pas pris soin d'identifier son amoureux sur les photos, ses abonnés ont mené l'enquête ! L'heureux élu se prénomme Marc Kalman. Directeur artistique de métier, il est notamment connu pour avoir conçu plusieurs pochettes d'albums d'artistes de renommée mondiale. Pour Bella Hadid, cette nouvelle relation amoureuse tombe à pic ! "La meilleure période de ma vie", écrit-elle en légende d'un carrousel de photos posté sur Instagram et sur lequel elle semble rayonnante. "En bonne santé, au travail et aimée", ajoute celle qui était à Cannes pour monter les marches du festival.

Bella Hadid se sent "aimée"

Pour Bella Hadid, cette nouvelle relation met aussi un point final à son histoire d'amour tumultueuse avec le chanteur The Weeknd. D'avril 2015 à novembre 2016, Bella Hadid et The Weeknd formaient l'un des couples les plus suivis de la planète people. Deux ans après la fin de leur histoire d'amour, Bella Hadid et The Weeknd ont remis le couvert ! Pour le plus grand bonheur de leurs fans. Mais cette seconde chance fut un échec cuisant. Un an après la réconciliation, Bella Hadid et The Weeknd ont décidé de rompre. Désormais, The Weeknd est officiellement célibataire même si une rumeur insistante affirme qu'il fréquenterait l'actrice américaine Angelina Jolie. De son côté, Bella Hadid a bel et bien tourné la page.

Par Matilde A.