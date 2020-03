Camille Cerf amoureuse, ses tendres confidences sur son compagnon

En décembre 2014, la vie de Camille Cerf bascule. La ravissante jeune femme est élue Miss France 2015. Depuis son élection, celle qui est d'origine lilloise partage sa vie entre Lille et Paris. En effet, elle est souvent présente dans l'émission de TF1 "Vendredi tout est permis" et présente "Le bêtisier des Camille" avec l'ancien nageur Camille Lacourt sur NRJ12. La jeune femme prône la beauté sous toutes ses formes et a sorti une collection de lingerie avec la marque Pomm'Poire. Si elle est active, Camille Cerf est aussi une femme épanouie aux côtés de son amoureux, un certain Cyrille… Discrète sur sa vie privée, la magnifique blonde poste quelques rares clichés sur son compte Instagram. Dans le numéro de Closer du vendredi 6 mars, elle revient sur leur rencontre et le soutien de son homme.

"J'ai envie de construire"

Ils sont ensemble depuis plus d'un an, mais Camille et Cyrille se connaissent en réalité depuis de nombreuses années. "Nous nous sommes rencontrés il y a sept ans. Nous faisions le même job étudiant, vendeurs dans un magasin de vêtements". Si elle confie le trouver "trop doux" à l'époque, elle raconte : "On est restés en contact. On s'est revus autour d'un verre. Peut-être voulait-il savoir si j'avais changé après avoir été Miss France ? Oui, certainement". Elle habite à Lille et lui à Paris où il est kinésithérapeute, mais arrivent à se voir régulièrement : "Je fais des aller-retours constants et Cyrille rentre tous les weekends voir sa famille". Parfois jugée sur son physique, Camille Cerf peut compter sur le soutien de son amoureux. "Mon compagnon, Cyrille, m'aide aussi à accepter mon image. C'est important de se sentir belle à ses yeux, qu'il me dise que je sens bon, que je suis intelligente". Et la jeune femme évoque même le mariage auprès de Closer ! "Après deux mois de relation j'ai envoyé deux modèles de bagues de fiançailles à Cyrille (…) J'ai envie de construire".

Par Valentine V.