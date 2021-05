Camille Cerf en couple : Elle se confie sur son nouveau compagnon

En décembre dernier, les fans de Camille Cerf ont eu la surprise d’apprendre que l’ancienne Miss France était célibataire suite à sa rupture avec Cyrille, avec qui elle filait le parfait amour depuis près de deux ans. Et c’est sur Instagram que l’ex-reine de beauté avait annoncé la nouvelle : "J'imagine que vous êtes déjà au courant, mais ce soir, 2020 ça sera finiiiie ! (...) J'avais fondé beaucoup d'espoir en cette année. D'un côté je me dis qu’elle n'a pas été si mauvaise, mes proches vont bien, je vais bien, mon travail me plaît toujours, j'ai fait de superbes rencontres, adopté un petit chien ! Et d'un autre côté je dois recommencer ma vie sentimentale alors qu'il n'y a aucun bar ou restau ouvert et on ne peut plus voyager librement. Bref, vous en faites pas, je suis loin d'être malheureuse". Toutefois, Camille Cerf est aujourd’hui une femme amoureuse puisqu’elle a finalement rencontré un nouvel homme dans sa vie. Et ce lundi 10 mai, la jeune femme a accepté de faire quelques confidences alors qu’elle était invitée dans le 13-14 de France Inter.

"C’est pour ça que je l’ai choisi"

Venue pour évoquer l’association Agir pour la santé des femme, Camille Cerf a donné son avis sur la chanson de Grand Corps Malade et de Suzanne dans laquelle un homme et une femme se mettent à la place l’un de l’autre : "Je trouve que c’est très bien, c’est dans les clichés mais ce sont des vraies choses qui sont dénoncées". Par la suite, Camille Cerf a évoqué son nouveau compagnon et surtout sa personnalité : "Parfois je lui dis 'mets-toi à ma place, c’est un peu difficile’. Souvent, il me dit 'Ah non mais ça ce n'est pas bien, tu devrais pas accepter ça, ce n’est pas valorisant', et c’est pour ça que je l’ai choisi aussi". Des confidences touchantes de la part de Camille Cerf.

Par Alexia Felix