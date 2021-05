Camille Cerf en couple : Ses nouvelles révélations sur son compagnon

Si Camille Cerf est d’ordinaire très discrète en ce qui concerne sa vie privée, elle a décidé de ne plus se cacher. Déjà en décembre dernier, Camille Cerf avait révélé en faisant le bilan de son année s’être séparée de son compagnon Cyrille après une longue relation. Et alors que la jeune femme semblait être toujours célibataire, elle a finalement confirmé avoir retrouvé l’amour. Ce lundi 17 mai, Camille Cerf a accepté de répondre aux questions des internautes. Et alors que l’une de ses abonnés lui a demandé si elle avait retrouvé l’amour, Camille Cerf a répondu : "Oui, la vie est faite de surprises. Je sortais d'une relation qui avait été très difficile. Je voulais prendre du temps pour me retrouver".

"Nous ne nous sommes plus quittés"

Camille Cerf a ensuite révélé comment elle a fait la connaissance de son nouveau compagnon : "En parcourant mes DM, comme je le fais souvent pour vous lire et parfois vous répondre, je suis tombée sur un message de lui qui m'a fait rire. Nous avons commencé à discuter, je suis allée le voir et nous ne nous sommes plus quittés". Et face à une nouvelle question d’un internaute, Camille Cerf a assuré qu’elle était aujourd’hui très heureuse : "Ma vie personnelle se passe à merveille et professionnellement, j'ai beaucoup de projets trop excitants qui arrivent. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années pour trouver de la stabilité et faire ce qui me plaît vraiment. Mes efforts ont payé".

Par Alexia Felix