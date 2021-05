Camille Cerf maladroite : Ses confidences sur sa dernière péripétie dans les transports

Camille Cerf a vécu une drôle de péripétie. L'ancienne Miss France est très active sur les réseaux sociaux et aime partager son quotidien avec ses fans. De ses voyages à ses préférences culinaires, en passant par les coulisses de ses shootings photos, Camille Cerf souhaite rester proche de sa communauté. D'ailleurs, la jeune femme n'hésite pas à se livrer à cœur ouvert, et même à évoquer ses peines. Récemment, elle a révélé à ses fans avoir été victime d'un accident de voiture avec son compagnon, alors qu'ils se rendaient sur Paris pour les besoins d'un shooting. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Cependant, la Miss France 2015 semble être une habituée des mésaventures en transport.

"Je me déteste"

Ce jeudi 20 mai, l'une des plus belles femmes de France s'est saisie de son compte Instagram pour partager sa dernière galère en date... Une situation ennuyante qui a déjà dû arriver à un grand nombre de personnes. Après un voyage à Amsterdam pour le travail, Camille Cerf est rentrée chez elle, à Lille, en train. Cependant, son trajet comportait une correspondance, d'une quarantaine de minutes, qui lui a valu quelques ennuis. Elle a oublié sa valise dans le premier train... Dans ses stories Instagram, la Nordiste commence par réaliser un petit teasing à ses abonnés en écrivant : "Qui c’est qui a oublié sa valise dans le train d’avant ? Championne du monde. Je me déteste". Puis, elle a expliqué chaque détail qui l'a conduite à oublier son bagage. Très pressée, la jeune femme n'a pas pu prendre de petit-déjeuner et avait donc la "faim au ventre". Vient alors le moment du changement de train. "Je sais que je n’ai que 40 minutes pour trouver à manger, ma voie et monter dans le train. En descendant, je n’ai qu’une idée, trouver à manger", confie-t-elle. Puis, dans son second train, la Miss France se rend compte de sa maladresse. "J’ai un peu froid, je me dis que je vais prendre un pull dans la valise, et là… Je me rends compte que je l’ai laissée dans l’autre train..." Ce petit voyage Amsterdam-Lille n'aura pas été sans stress pour Camille Cerf !

Par Solène Sab