Caroline Receveur : déménagement, livre, série… Elle en dit plus sur ses projets

Femme d’affaires accomplie, Caroline Receveur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Déjà fondatrice et créatrice de la marque de thé Wandertea et de sa ligne de vêtements de prêt-à-porter Recc, la jeune femme de 32 ans s’apprête à lancer de nouveaux projets. Sur Instagram ce mercredi, elle a fait le point. La maman de Marlon participe ainsi au lancement de la marque de vêtements de son amoureux, Hugo Philipp, Cruel Pancake, et va dans les prochains jours dévoiler son tout nouveau projet : le lancement de sa nouvelle marque, Osée. Marque visiblement consacrée à l’univers de la beauté. "On bosse dessus depuis plus de 2 ans", souligne-t-elle. "Je suis un peu sur tous les fronts en ce moment (…) Tout s’est enchaîné, tout s’est cumulé. J’ai la tête sous l’eau depuis 2-3 mois", commente-t-elle sur Instagram. "Je ne me plains pas du tout car j’adore travailler", ajoute la belle blonde. "Je ne vais pas partir en vacances mais je suis très contente car je bosse sur mes projets pro et perso", commente-t-elle.

L’influenceuse est sous l’eau

En plus de ses nombreux projets pro, l’influenceuse va déménager et quitter la France très prochainement. Si Caroline Receveur vivait principalement à Londres depuis cinq ans, elle et sa famille vont s’installer dans un nouveau pays. "Je vais écrire un article sur mon blog sur ce déménagement pour expliquer le comment", indique-t-elle. "Vous le savez, on habite à Londres et on avait été bloqué à Paris à notre retour de Los Angeles à cause du Covid. Donc là on garde notre appartement à Londres et on part vers une nouvelle destination", ajoute la cheffe d’entreprise. "Je vous en parlerai quand nous serons partis et installés car je ne veux pas nous porter la poisse", continue Caroline Receveur qui précise que cette destination n’était pas forcément leur premier choix mais que la crise sanitaire a changé la donne.

Elle privilégie aussi sa vie de maman

Si la jeune maman a une vie professionnelle très remplie, elle n’en oublie pas moins sa vie de famille. "Quand je rentre le soir chez moi, je suis dédiée à Marlon", indique Caroline Receveur qui précise que gérer vie professionnelle et vie de famille est possible. "On peut le faire. On peut faire plein de projets et être une maman présente. Il faut juste structurer son temps et savoir privilégier des moments en famille." Une organisation de vie qui intrigue de nombreux internautes et sur laquelle Caroline Receveur a décidé de se confier "Avec ma maison d’édition, on a décidé de repartir sur l’écriture d’un livre. Pas pour tout de suite car ça prend du temps et j’aime faire les choses bien. Sur un sujet plus vaste que le premier : donner l’envie de se dépasser, de changer de vie…", dévoile l’influenceuse. "On est aussi sur un gros projet d’écriture de série. On est en plein développement et j’ai hâte de vous en parler", révèle également la femme d’affaires qui indique être trop "superstitieuse" pour en parler avant.

Par Non Stop People TV