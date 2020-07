Caroline Receveur dévoile la ville où sa famille déménage

Fraîchement mariée avec son compagnon Hugo Philip ce samedi 11 juillet, Caroline Receveur s'apprête à vivre un nouveau grand changement dans sa vie. Dans "quelques jours", la maman de Marlon va déménager avec sa petite famille dans un autre pays. Installée à Londres depuis cinq ans, Caroline Receveur était restée en France pendant le confinement et avait annoncé son départ "vers une nouvelle destination". Comme promis, l'influenceuse a expliqué sur son blog son déménagement qui se fera... à Dubaï. Comme Nabilla et Thomas Vergara, Caroline Receveur et Hugo Philip ont choisi d'aller vivre dans la ville des Émirats arabes unis. Mais Dubaï n'était pourtant pas le premier choix du couple.

Dubaï s'est imposée comme la ville idéale

La jeune femme d’affaires avait d'abord pensé à Los Angeles, ville qu'elle a "toujours adoré". Mais la sécurité, le coût de la vie ou encore le système médical, ont changé les plans de la jeune maman, soucieuse pour son fils. Après réflexion, Dubaï s'est imposée comme la ville idéale. “C’est clairement devenu la ville où il fait le mieux vivre en famille et ce n’est pas moi qui le dit mais mes amis installés sur place depuis plus de 10 ans et qui ne voudraient vivre nul part ailleurs tant les enfants s’y plaisent !”, a-t-elle assuré. Attirée par la "totale sécurité dans la ville de Dubaï" et le cadre de vie moins cher qu'en France ou en Angleterre, Caroline Receveur a trouvé toutes les bonnes conditions pour son fils Marlon. “De plus, permettre à Marlon de côtoyer des petits camarades de toutes les couleurs (dans cette ville où plus de 200 nationalités sont représentées) et de ne pas connaître la définition du mot 'racisme' me tient particulièrement à coeur dans un monde où la tolérance et la bienveillance ne sont pas toujours au rdv”, a ajouté l'influenceuse prête pour un nouveau départ.

