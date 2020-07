Caroline Receveur maman, son touchant message à son fils Marlon

La date du 6 juillet est assez particulière pour Caroline Receveur puisqu’il il y a deux ans jour pour jour, elle donnait naissance à son fils Marlon, fruit de ses amours avec Hugo Philip. Tout simplement heureuse, la jeune femme de 32 ans s’est emparée il y a quelques heures de son compte Instagram pour célébrer l’anniversaire du petit garçon. Ainsi, la jeune maman a dévoilé une photo de Marlon tout sourire regardant l’objectif : "Si tu savais à quel point tu as changé ma vie, écrit-elle. Ton sourire est un rayon de soleil qui réchauffe mon cœur et celui de toutes les personnes que tu croises. Tu illumines ma vie, nos vies, je t’aime à l’infini. Joyeux anniversaire mon cœur", a-t-elle écrit en légende de la photo. Un message qui a beaucoup touché les internautes.

Le petit garçon fête ses 2 ans

Assez discrète sur sa vie privée, Caroline Receveur avait fait des confidences janvier 2019 sur sa nouvelle vie de maman : "Ma grossesse s'est un petit peu mal passée au début car j'étais très malade. Au delà des nausées j'étais vraiment mal dans ma peau, j'étais limite déprimée. C'est des choses sur lesquelles on ne met pas de mots et dont les gens ne parlent pas forcément. C'est pour ça que j'en ai parlé sur mon blog. A ce moment-là j'aurais aimé tomber sur un article comme le mien pour me rassurer. On agit en binôme avec mon fiancé Hugo, ce qui fait que quand l'un est fatigué l'autre prend le relais. Quand on sent qu'on est à un moment où on a besoin d'être rassuré, l'autre nous rassure. On est en mode équipe quand il s'agit de Marlon. Je trouve qu’on a eu cette chance de pouvoir porter un bébé donc maintenant qu’il est là, au papa d’en profiter. C’est important pour nous d’avoir exactement les mêmes tâches, de faire la même chose, d’être capables tous les deux de le gérer sans forcément que l’autre soit là".

