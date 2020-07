Caroline Receveur mariée : de nouvelles photos inédites de la cérémonie dévoilées

En gardant son mariage secret, Caroline Receveur a fait fureur sur les réseaux sociaux. En effet, le 11 juillet dernier, elle s'est mariée avec son compagnon Hugo Philip à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Pour l'occasion, la jeune maman a dévoilé sur Instagram une vidéo de l'évènement la montrant dans sa robe de mariée à manches longues, embrassant l'ancien participant de "Danse avec les stars". Ce dernier a lui aussi partagé des moments intimes de cette union, notamment plusieurs clichés en noir et blanc le montrant en train d'embrasser l'heureuse mariée.

Au lendemain des festivités, Caroline Receveur est sortie de son silence dans sa story Instagram. "Bon bah voilà, je suis officiellement mariée ! Bon, je garde mon nom, je m'appelle toujours Caroline Receveur, mais je rajouterai Philip à la fin", confiait-elle.

De nouvelles photos dévoilées

En juin 2018, un mois avant la naissance de Marlon, Caroline Receveur s'était confiée sur sa rencontre avec Hugo Philip dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube. "C'est la première fois de ma vie que je croise un mec et que je me retourne. On s'est retournés, mais pas au même moment', commençait-elle. "Je suis allé dîner avec un pote et je lui ai dit : 'Tiens, j'ai croisé cette fille-là, super jolie et on a eu un vrai crush', a poursuivi le mannequin. "Quand j'ai vu qu'elle avait des tonnes de followers, je me suis dit que ce n'était pas la peine de lui envoyer un message (...) Une heure après, je suis rentré et je me suis dit que ça ne coûtait rien. Je lui ai envoyé : 'Coucou, c'est toi que j'ai croisé ?' Pas de réponse. Elle m'a finalement répondu en fin de journée en me disant : 'Oui je crois bien'".

Ce mardi 21 juillet, Caroline Receveur a dévoilé de nouvelles photos inédites de son mariage. Sur la première qu'elle a postée, l'ancienne candidate de télé-réalité affiche un grand sourire dans sa robe de mariée. Elle a également posté un cliché d'elle en noir et blanc sur lequel elle tient son bouquet de mariée. Enfin, elle a eu une pensée pour les deux hommes de sa vie, à savoir son mari et son fils.

