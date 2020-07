Caroline Receveur mariée à Hugo Philip, des premières images dévoilées

C’est une heureuse nouvelle pour Caroline Receveur. Ce samedi 11 juillet, la jeune maman a révélé à ses fans qu’elle s’est mariée à son compagnon et père de son fils, Hugo Philip. Alors que les deux tourtereaux n’avaient jamais évoqué leur envie de s’unir, ils se sont finalement dits oui à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Sur Instagram, les deux tourtereaux ont confirmé la nouvelle. Ainsi, Caroline Receveur a dévoilé une courte vidéo la montrant dans sa robe de mariée à manches longues, embrassant Hugo Philip qui de son côté est vêtu d’une chemise noire à col ouvert et d’un pantalon blanc. Le jeune homme a quant à lui publié plusieurs clichés en noir et blanc le montrant en train d’embrasser la nouvelle mariée.

Une mariage surprise

Ce mariage met un terme définitif aux rumeurs de séparation entre Caroline Receveur et Hugo Philip. Alors que les deux amoureux sont ensemble depuis plus de trois ans, ils ont dû faire face il y a quelques semaines à des rumeurs de rupture. En juin dernier, Caroline Receveur avait déjà répondu à cette question lorsqu’un abonné s’était interrogé : "Tout va bien merci. On bosse beaucoup en ce moment et on essaye de profiter au max de Marlon sans forcément le montrer sur nos réseaux. Idem lorsqu'on bosse pendant plusieurs heures derrière un ordi, on n'a pas nécessairement le réflexe de se filmer et de le partager sur Insta. Mais tout va bien, on est hyper occupé mutuellement, on s'embrouille parfois comme tous les couples mais on s'aime beaucoup et on se challenge pour vivre de nouvelles aventures en famille, ce qui nous demande beaucoup de temps, d'organisation et de concessions mais aussi et surtout beaucoup de bonheur".

Par Alexia Felix