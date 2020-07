Caroline Receveur : sa nouvelle vie de rêve à Dubaï dévoilée

Après leur mariage tenu secret à Paris, Caroline Receveur et Hugo Philip ont décidé de changer de vie. Le couple d'influenceurs a jeté son dévolu sur Dubaï. Comme Nabilla et Thomas Vergara, Caroline Receveur et Hugo Philip ont choisi d'aller vivre dans la ville des Émirats arabes unis. Pourtant, ce n'était pas le premier choix du couple. La jeune femme d’affaires avait d'abord pensé à Los Angeles, ville qu'elle a "toujours adoré". Mais la sécurité, le coût de la vie ou encore le système médical, ont changé les plans de la jeune maman. Autre avantage non négligeable : il n'y a aucun impôt sur le revenu. Direction donc Dubaï.

"Oui, on est bien à Dubaï"

Le couple est arrivé sur place comme le prouvent leurs stories Instagram. Et cela ressemble à un véritable rêve ! "Juste un petit message pour vous répondre. Oui, on est bien à Dubaï. On n'a pas forcément communiqué depuis pour vous faire un récap complet de tout ce qu'il s'est passé avant-pendant et après notre arrivée et vous donner des bons plans pour ceux qui voudraient venir en touriste. Je vous prépare ça pour dans quelques jours", explique la mère de Marlon. Il faut dire que la météo à Dubaï est autrement plus clémente qu'à Londres où la jeune femme a vécu pendant cinq ans. Sur sa story, Caroline Receveur se filme en maillot avec en commentaire 39°. Hugo Philip montre de son côté la magnifique piscine dans laquelle ils vont faire trempette et le restaurant avec vue imprenable sur la mer où ils ont mangé. Ca fait rêver !

Par Mélanie C.