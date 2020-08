Caroline Receveur : son beau message pour l'anniversaire de Hugo Philip

Avec Hugo Philip, Caroline Receveur forme un couple solide depuis plus de trois ans. L'influenceuse a d'ailleurs créé la surprise en révélant s’être mariée à son compagnon le samedi 11 juillet 2020. C'est dans la discrétion que le couple s'est uni à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Une nouvelle étape après la naissance de son fils Marlon, qui a aussi permis de mettre fin aux rumeurs de séparation. Et le mois de juillet a été chargé avec le déménagement de Caroline Receveur et Hugo Philip à Dubaï. Le couple découvre ainsi sa nouvelle vie avec son fils Marlon qui a fêté ses deux le 6 juillet dernier. Cet anniversaire a ensuite été suivi par celui d'Hugo Philip qui a 31 ans ce lundi 10 août.

Une famille unie

A cette occasion, Caroline Receveur lui a adressé sur Instagram un tendre message pour lui partager son affection. "Je me souviendrai toujours de ce photoshoot. Moi, enceinte de sept mois, et toi aux petits soins du début à la fin de ma grossesse", a-t-elle écrit en partageant deux clichés où le couple pose ensemble sur un bateau. "Tu ne m’as jamais délaissée, même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, tu fais de ta famille ta priorité et ça n’a pas de prix. Joyeux anniversaire à l’homme qui partage et embellit ma vie, notre vie, un peu plus chaque jour, je t’aime", lui a-t-elle déclaré son amour. De quoi toucher ses abonnés qui ont notamment commenté : "Quel plaisir de vous suivre. Vous formez une magnifique famille", "Soyez très heureux. Vous êtes magnifiques dans tous les sens du terme".

Par Marie Merlet