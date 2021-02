Cindy Crawford : sa ressemblance avec sa fille Kaia choque Instagram

Cindy Crawford est une maman comblée. Connue pour sa longue carrière de mannequin, Cindy Crawford a eu deux enfants, fruits de son amour avec l’homme d’affaires Rande Gerber : Presley né en 1999 et Kaia née en 2001. D’ailleurs, Kaia Gerber suit les traces de sa maman dans le mannequin. Et elle peut compter sur le soutien de sa mère Cindy Crawford pour se faire une place dans le milieu de la mode. "En grandissant, je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire partie du monde de la mode. Après avoir terminé une séance photo pour une publicité 'Young Versace', je me disais sans arrêt : 'C’est ça que je veux faire, ça y est !'. Ma mère m'a dit qu’elle me soutiendrait, quoi que je fasse. Je suis tellement heureuse d’avoir eu une vraie enfance avant de grandir. Ma mère est celle qui s’y connaît le mieux dans ce genre de domaine", confiait-elle en 2015 dans le magazine "Teen Vogue".

Telle mère, telle fille !

À 19 ans, Kaia Gerber a déjà travaillé avec de grandes marques, comme Versace, Calvin Klein ou encore Marc Jacobs. Elle a même collaboré avec le regretté Karl Lagerfeld pour créer la collection KarlxKaia. Une fierté pour sa célèbre maman, admirative du parcours de Kaia Gerber. Les deux femmes sont extrêmement proches, comme ont pu le remarquer les fans de la famille Crawford-Gerber ce dimanche 21 février 2021. Sur son compte Instagram, Kaia Gerber a partagé une photo de jeunesse de Cindy Crawford. Et un détail a interpellé les internautes : la ressemblance frappante entre Cindy Crawford et sa fille Kaia. "Joyeux anniversaire belle maman. À la personne qui me fait toujours faire une double prise, la femme qui devient de plus en plus belle chaque année, et la mère à qui je ne peux qu'espérer ressembler un jour... Cindy Crawford je t'aime", écrit Kaia en légende.

Par Matilde A.