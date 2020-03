Clara Morgane : sa nouvelle photo enflamme la toile

Il y a quelques jours, Clara Morgane faisait parler d'elle. Présente sur le plateau de La Grande Darka, elle a été embarrassée par une révélation qu'a faite sa copine Tiffany Bonvoisin.

Après des semaines d'absence sur le petit écran pour s'occuper de sa vie et de son cabaret, elle a fait un retour sur les chapeaux de roues. Clara Morgane a accepté de dévoiler quelques détails croustillants de sa vie intime "Effectivement, j'ai des tenues de cabaret chez moi partout. Il y a des strass, il y a de la dentelle. Mon mari, c'est aussi mon photographe, on fait des photos érotiques ensemble".

Mais une de ses camarades autour de la table l'a interrompu "Et il y a des petits objets". Ce à quoi le mannequin a répondu : "Mais ça va pas. Elle est folle. Je croyais que tu étais une copine."

les fans sont conquis

Clara Morgane, qui a dévoilé une nouvelle vidéo pour ses 20 ans de carrière, est très active sur les réseaux sociaux. L'ancienne candidate de Danse avec Les Stars ne cesse de poster des photos d'elle, issues de divers shootings. Et à chaque fois les fans adorent ! Ce mercredi 18 mars, elle a dévoilé une nouvelle photo. Sur cette dernière, la jeune femme montre ses jambes magnifiques.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne laisse pas indifférent les membres de sa communauté. En seulement quelques heures, la photo a récolté pas moins de 25 000 likes.

Les commentaires sont eux aussi très nombreux. On peut lire notamment : "Toujours aussi belle", "Tu es sublime", "Bonjour Clara, belle journée à vous prenez soin de vous et de vos proches."

Par J.F.