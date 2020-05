Clara Morgane sexy sur Instagram, elle fait grimper la température

L'été commence à pointer le bout de son nez en France et Clara Morgane a voulu célébrer l'arrivée des beaux jours d'une belle manière. Habituée des poses sexy sur Instagram, la jeune femme avait d'ailleurs fêté le déconfinement en partageant un cliché d'elle dans le plus simple appareil, en pleine nature, seule au milieu des arbres. Lors de ce nouveau shooting, le mannequin français a pris de nombreux clichés plus sensuels les uns que les autres et partage chaque jour avec ses abonnés de nouvelles poses. D'ailleurs, ce lundi 18 mai, Clara Morgane a posté une nouvelle photo pour souhaiter une bonne semaine à ses admirateurs qui étaient une nouvelle fois sous le charme de ses courbes.

"Bon lundi"

Ce lundi 18 mai, Clara Morgane a de nouveau fait sensation sur Instagram. Vêtue d'un simple mini short en jean et topless en pleine nature, la créatrice de La Boutique de l'amour s'est affichée très sexy sur cette photo Instagram. Cette image semble être issue du même shooting photos que ses dernières publications et le mannequin français propose même de retrouver la série intégrale de photos sur son site Internet. Regard à la fois provocateur et sensuel, de son vrai nom Emmanuelle Munos, Clara Morgane souhaite un "bon lundi" à tous ses abonnés. Les réactions n'ont pas tardé à arriver et ses admirateurs la trouvent "magnifique", "belle" ou encore un véritable "un rayon de soleil". De quoi leur redonner le sourire en cette période de post-confinement. Ils attendent d'ailleurs d'autres clichés tous aussi sensuels. En l'espace de quelques heures, la présentatrice télé a obtenu 20 000 likes !

Par Solène Sab