Confinement : Emily Ratajkowski se confie sur son mal-être

Le confinement est une période compliquée également pour les stars. Invitée de l’émission "A Zoom of One’s Own" organisée par Vogue ce mardi 28 avril, Emily Ratajkowski est revenue sur le confinement qui a lieu aux Etats-Unis. Face à cette situation inédite, la jeune femme s’est confiée sur son mal-être actuel : "Pour moi, c’est plus une bataille émotionnelle et mentale pour garder le moral et faire en de rester occupée". Et pour réussir à tenir, Emily Ratajkowski s’est lancée dans un nouveau projet, celui de devenir avocate : "Je prévois d’intervenir davantage dans la justice sociale parce que c’est très important maintenant. Mais aussi parce que Bernie (Sanders) s’est retiré, j’ai besoin d’une sorte d’espoir… et défendre les gens qui n’ont pas d’avocats en ces moments me fait me sentir bien".

Emily Ratajkowski dépressive ?

Emily Ratajkowski a profité de son passage dans l’émission pour donner quelques conseils pour rester sain pendant cette crise sanitaire : "Se laver et se coiffer les cheveux. Sérieusement, faites-le. Vous serez impressionnés de combien des petites habitudes pour prendre soin de soi peuvent vous remonter le moral. Écoutez votre corps et arrêtez de vous mettre la pression, s’il vous plaît". Une belle prise de position de la part d’Emily Ratajkowski qui a vécu il y a quelques mois une dépression. Il y a quelques semaines, la jeune femme s’était confiée sur ce sujet sur Instagram : "2019 était une des années les plus dures de ma vie. Ma mère était très malade, je luttais sérieusement contre la dépression et tout me semblait incertain (…) mais j’ai appris comment mieux prendre soin de moi".

Par Alexia Felix