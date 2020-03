Coronavirus : Carla Bruni envoie un message de soutien aux Italiens

L'Italie est à l'arrêt. Cela fait plusieurs semaines maintenant que le coronavirus touche de plein fouet le pays européen. En quelques jours seulement, l'Italie est devenue le troisième foyer mondial.

Ce mardi 10 mars, elle se classe en deuxième position avec 9172 cas confirmés et 463 décès. C'est pourquoi le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles en plaçant le pays en quarantaine. Au début de l'épidémie, ces mesures concernaient uniquement les régions du nord du pays.

Aujourd'hui, c'est l'intégralité du pays qui est arrêté. 60 millions de personnes sont invitées à restreindre le plus possible leurs mouvements et tous les rassemblements sportifs ou culturels sont annulés. Les théâtres, cinémas et salles de spectacles gardent eux aussi portes closes. A titre de comparaison, la France a, elle, interdit les événements rassemblants plus de 1000 personnes.

Courage à vous

Carla Bruni-Sarkozy a posté ce mardi une photo sur son compte Instagram afin d'apporter son soutien à tous ses compatriotes italiens. On y voit la place Saint-Marc à Venise, complètement déserte, alors que d'habitude, elle est noire de monde.

En légende, elle écrit : "Coraggio a tutti voi cari compatrioti", que l'on peut traduire par : "courage à vous tous, chers compatriotes".

Une manière pour elle de se rattraper de la blague de mauvais goût qu'elle avait faite pendant la Fashion Week à Paris. Alors qu'elle embrassait le président de LVMH Fashion Group, Sidney Toledano, elle lui avait lancé : "On se fait la bise, c'est dingue ! Parce qu'on est de la vieille génération, nous ! On n'a peur de rien, on n'est pas féministe, on ne craint pas le coronavirus, NADA !".

Mais l'ancien top model ne s'était pas arrêté là. Elle avait feint une quinte de toux pour se moquer des inquiétudes des citoyens.

Par J.F.