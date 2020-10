Coronavirus : Marine Lorphelin annonce une nouvelle inquiétante

Confrontée au plus près de la crise sanitaire, Marine Lorphelin alerte régulièrement sur la situation à l’hôpital. Interne en médecine, elle partage ses inquiétudes et met en garde les internautes sur l’évolution de l'épidémie. "On est dans une impasse. Le taux de positivité est élevé : beaucoup de gens se contaminent, donc, malheureusement, beaucoup de patients hospitalisés… Et les hôpitaux vont de nouveau êtres saturés", s'est inquiétée Marine Lorphelin ce dimanche 25 octobre. Si elle redoutait un reconfinement, Emmanuel Macron a mis fin aux doutes ce mercredi 28 octobre. Dans son allocution, le chef d'Etat a annoncé cette mesure "au moins jusqu'au 1er décembre".

Marine Lorphelin s'est placée à l'isolement

Après la prise de parole d'Emmanuel Macron, Marine Lorphelin qui avait assuré s'être "faite dépister beaucoup de fois", a alors annoncé une mauvaise nouvelle à ses abonnés. "J’ai des symptômes qui ressemblent fortement à la Covid. J’ai perdu le goût et l’odorat. Ça m’attriste beaucoup de ne plus sentir ce que je mange. Pour l’instant je n’ai pas de symptômes plus grave", a confié la jeune femme en story sur Instagram. Pourtant très vigilante sur les règles d’hygiène, l'ancienne Miss France s'est interrogée : "J’ai fait très attention, et pourtant j’ai réussi à me contaminer. Je ne sais pas trop comment". Testée négative à un test PCR, elle explique avoir développé des symptômes ce dimanche. Pour ne pas transmettre le virus à sa sœur présente à son domicile, Marine Lorphelin s'est placée à l'isolement dans une chambre d’hôtel.

Par Marie Merlet