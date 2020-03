Coronavirus – Marine Lorphelin : le bel hommage de son chéri

La France fait face depuis plusieurs semaines à la pandémie de covid-19. Alors que le nombre de personnes contaminées continue d’augmenter, le gouvernement a annoncé samedi 14 mars la fermeture "des espaces publics non indispensables à la vie du pays". Il est préconisé de se déplacer le moins possible. Ce lundi 16 mars, une nouvelle prise de parole du Président Emmanuel Macron est attendue. Si le pays fait face à un net ralentissement, les professions médicales se mobilisent depuis le début de cette crise sanitaire. Parmi eux, Marine Lorphelin, ancienne Miss France 2013 et interne en médecine. La belle jeune femme fête son anniversaire et peut compter sur le soutien et l’admiration de son amoureux.

"Tu as choisi de faire passer la vie des autres avant la tienne"

Mobilisée, elle l’est Marine Lorphelin. La jeune femme de 27 ans est internet en médecine et travaille à l’hôpital pendant l’épidémie de coronavirus. Son chéri, l’homme d’affaires Zack Dugong, lui a rendu un bel hommage pour son anniversaire. En légende d’une photo de la belle avec un masque de protection, il écrit : "Aujourd’hui est un jour spécial pourtant tu es en première ligne pour aider les personnes qui en ont besoin. Tu as choisi de faire passer la vie des autres avant la tienne, tu en as fait ton métier au prix de beaucoup de sacrifice parce que tu fais partie de ceux qui en sont capables. Aujourd’hui tu nous prouves encore que la beauté vient du cœur et qu’elle s’exprime dans les actes. Je suis tellement fier de toi. Joyeux Anniversaire mon Ange". Un message plein de tendresse et d’amour.

Par Non Stop People TV