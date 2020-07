Cristina Cordula : ses fans déçus et en colère après son dernier placement de produit

Ancienne reine des podiums, Cristina Cordula est devenue une figure emblématique de la télévision française sur la chaîne M6 notamment. La businesswoman de 55 ans anime deux émissions de mode, "Les reines du shopping" et "Nouveau look pour une nouvelle vie". Ses conseils sont précieux et plébiscités. Elle a d’ailleurs ouvert son agence de conseil en style. Suivie par plus d’un million d’abonnés sur Instagram, Cristina Cordula a une belle côte de popularité. Mais celle-ci s’est quelque peu effritée après un post sponsorisé publié sur le réseau social mardi 21 juillet… Explications.

Cristina Cordula n’a pas réagi à la polémique

Sur la photo en question, Cristina Cordula poste un selfie avec une carte de crédit en main. Elle ajoute en légende du cliché : "J’adore ma carte Aumax et surtout l’argent que je reçois grâce au cashbask. Ça me simplifie la vie : je n’ai plus qu’une carte avec moi ! Et tout ça en toute sécurité avec leur appli. Tout se fait en un geste". Elle ajoute les hashtags "ad" et "pub" qui précisent que le post est sponsorisé. Une publication qui n’a pas du tout plu aux abonnés de Cristina Cordula. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas et estiment qu’elle n’a pas besoin de faire cela quand d’autres ont préféré arrêter de la suivre. Cristina Cordula n’a pas réagi à la polémique.

"Je préfère quitter cette page"

Parmi les commentaires : "Oh non Cristina ma chérie, t’as pas le droit de faire de la pub pour une carte. Parle nous de fringue et de relooking !", "Je m’attends à autre chose de vous que de faire des publicités comme celles-ci… D’autant que je pense que vous n’avez pas besoin de partenariats rémunérés… Décevant", "Vraiment déçue de voir votre pub et puis ça sonne faux la story sur la carte", "Mais non ! Pas ça Cristina ! Il ne faut pas faire n’importe quoi non plus pour gagner des sous !", "Je préfère quitter cette page que de voir de la pub sponsorisée"…

Par Valentine V.