Deva Cassel a-t-elle fait de la chirurgie esthétique ? La fille de Monica Bellucci réagit

À seulement 15 ans, Deva Cassel est le visage de "Dolce Shine", la nouvelle fragrance de Dolce & Gabbana Parfums. Beauté fatale, la fille aînée de Vincent Cassel et Monica Bellucci est la cible de critiques de nombreux haters sur les réseaux sociaux. Pourtant très discrète sur sa vie privée, la jeune fille compte 43 000 followers sur son compte Instagram où seulement quatre clichés ont été partagés. Mais il n’en faut pas plus à certains internautes pour s’attaquer à son physique et l’accuser d’avoir déjà eu recours à la chirurgie esthétique.

Lassée de ces remarques désobligeantes, la jeune femme a dévoilé des photos d’elle enfant dans sa story du 4 août 2020. “Voici des photos de moi quand j'étais vraiment jeune. Vous pouvez bien voir que mes lèvres et mes sourcils sont relevés et épais. Je sais que je ne devrais pas donner d'importance à de tels commentaires mais cela commence à m'affecter au quotidien. Arrêtez de répandre des rumeurs infondées. Et voici la preuve concrète que mon visage n'a changé que de la façon dont il devrait : avec l'âge”, écrit-elle en anglais. Dans une seconde publication, elle annonce : “Je ne vais pas publier davantage de photos de moi, enfant. C'est ma vie privée. J'ai choisi ces deux photos car elles montrent le plus mes traits et pour que les gens arrêtent de dire de telles absurdités lorsqu'ils ne connaissent même pas 3% de ma vie”. La jolie brune conclut : “Je sais que les rumeurs permettent aux réseaux sociaux d'exister. Elles peuvent être drôles et faire réfléchir, mais pas sur des sujets comme celui-ci”.

Deva Cassel recadre un internaute

Ce n’est pas la première fois que la jeune femme qui semble avoir hérité de la beauté fatale de sa maman recadre des internautes désobligeants. “Pourquoi n'êtes-vous pas à l'aise avec vous-même? Vous étiez jolie avant l'opération, vous n'avez pas besoin d'imiter votre mère et de lui voler son identité. Vous feriez mieux d'être vous-même et de trouver votre place. Concentrez-vous sur votre talent et soyez une bonne actrice comme votre légende de père et cessez de vous conduire comme une adulte. Agissez comme une adolescente, car vous n'êtes qu'une adolescente”, lui avait écrit le 26 juillet 2020 un compte anonyme.

Ce à quoi Deva Cassel avait répondu avec maturité : “S'il vous plaît, je vais bientôt avoir 16 ans. Il est normal que les adolescents subissent des changements physiques, surtout à cet âge. Je n'ai jamais envisagé de me faire opérer et je sais que mes parents ne me laisseraient jamais subir une intervention pour changer mon corps sans raison. Mes lèvres ont évolué comme le reste de mon corps parce que c'est comme ça que le corps humain fonctionne ! Alors s'il vous plaît, réfléchissez avant d'essayer de répandre des nouvelles aussi stupides et inutiles sur les jeunes”.

Par C.F.