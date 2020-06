Emily Ratajkowski change de coiffure et surprend ses fans

Depuis des semaines, Emily Ratajkowski défile dans les rues de Los Angeles. Le mannequin n'a jamais caché être très engagée. Féministe, elle n'hésite pas à faire entendre sa voix. Cette fois-ci, la mannequin s'engage aux côtés des manifestants anti-violence policières et du Black Lives Matter. Pendant le confinement, elle a fait part de ses doutes et son mal-être. "Pour moi, c’est plus une bataille émotionnelle et mentale pour garder le moral et faire en de rester occupée", a-t-elle décalré dans une interview accordée au magazine Vogue.

Pour combler ce vide existentiel et continuer à défendre ses idées , la belle s'est trouvée une nouvelle activité : devenir avocate. "Je prévois d’intervenir davantage dans la justice sociale parce que c’est très important maintenant. Mais aussi parce que Bernie (Sanders) s’est retiré, j’ai besoin d’une sorte d’espoir… et défendre les gens qui n’ont pas d’avocats en ces moments me fait me sentir bien".

Blonde ou brune ?

Mais ce 24 juin, si la star fait parler d'elle, c'est pour une tout autre raison. Emily Ratajkowski a décidé de... devenir blonde ! Et oui ! La belle brune s'est fait décolorer sa chevelure. Et cela ne doit rien au hasard. En effet, elle a été choisie comme égérie par la marque Kérastase et pour ses produits Blond Absolu. Un changement pour le moins radical et tout à fait assumé donc, mais qui ne manque pas de surprendre ses fans. D'un côté, il y a ceux qui trouvent que ça lui va à ravir et de l'autre ceux qui la préféraient avant. Entre les deux clans, le débat fait rage. Et vous, vous la préférez blonde ou brune ?

Par Mélanie C.