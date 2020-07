Emily Ratajkowski en bikini échancré : la vidéo qui affole toute la toile

Il y a quelques jours, Iris Mittenaere enflammait la toile en s'affichant en bikini très sexy lors d'un séjour en Corse. Aujourd'hui, c'est au tour d'Emily Ratajkowski de prendre à nouveau la relève. Propulsée sous les feux des projecteurs suite à son apparition osée dans le fameux clip "Blurred Lines" de Robin Thicke, la jolie brune est aujourd'hui la définition même de la sexy-attitude.



Après avoir prêté son image à plusieurs marques de maillots de bain, la bombe de 29 ans a décidé de lancer sa propre enseigne baptisée Inamorata, un jeu de mots entre son surnom "Emrata" et l'expression "innamorata" qui veut dire '"tomber amoureux" en italien. Bien entendu, la jeune femme propose des bikinis et des maillots de bain une pièce à son image : coupes échancrées, modèles très sexy et coloris audacieux sont au menu.

Les internautes sans voix

Et depuis quelques jours, Emily Ratajkowski joue justement les modèles pour assurer la promotion des nouveaux modèles de sa marque. Il y a quelques heures, elle a donc publié une vidéo où elle apparaît de dos, ses fesses en gros plan. Coiffée d'un chignon, celle qui est mariée à Sebastian Bear McClard se retourne ensuite pour dévoiler son ventre plat et sa poitrine moulée dans le haut du bikini. En légende de la vidéo, elle explique que ce maillot de bain est en satin et fait partie de la nouvelle collection Inamorata.



Comme toujours, ses nombreux fans ont démontré à quel point ils sont sous le charme face à cette nouvelle vidéo : "Quelle bombe", "Tu es la définition de la perfection", "Comment ce corps est-il possible?", "Tu es vraiment humaine ?", "OMG ce corps", "Quelle femme sublime", "C'est trop !"... peut-on lire dans les commentaires de la publication.





Par E.S.