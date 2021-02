Emily Ratajkowski : enceinte, elle pose entièrement nue sur Instagram

À 29 ans Emily Ratajkowski est enceinte de son premier enfant. Le 26 octobre dernier, la jolie brune que nous avons découverte dans le clip "Blurred Lines" de Robin Thicke, a annoncé à ses millions de fans qu’elle s’apprête à fonder une famille avec son mari, Sebastian Bear-McClard.

Devenue influenceuse et actrice, Emily Ratajkowski a dévoilé sa grossesse par le biais d’une interview accordée au magazine Vogue, dans laquelle elle s’est confiée sur l’annonce de sa grossesse : "Quand mon mari et moi avons dit à des amis que j’étais enceinte, leur première question après 'Félicitations' a presque toujours été 'Vous savez ce que vous voulez ?' Nous aimons leur répondre que nous ne connaîtrons pas le sexe de notre enfant avant ses 18 ans. Tout le monde en rit. […] Il y a une vérité dans notre vision, qui laisse entrevoir des possibilités beaucoup plus complexes que les organes génitaux avec lesquels notre enfant pourrait naître : la vérité étant que nous n’avons finalement aucune idée de qui - plutôt que de quoi - grandit dans mon ventre. Qui sera cette personne ? De quel genre de personne deviendrons-nous parents ? Comment va-t-il changer nos vies et qui nous sommes ? C’est un concept merveilleux et terrifiant, qui nous rend à la fois impuissants et humbles" a-t-elle déclaré.

Emily Ratajkowski pose entièrement nue

Et la grossesse n’est pas un frein à la provocation pour la jolie brune ! Habituée à poser nue aussi bien dans les magazines que sur les réseaux sociaux, Emily Ratajkowski vient de publier sur Instagram, un nouveau cliché sur lequel elle apparaît en tenue d’Ève. "Parfois, j’ai l’impression d’être la version humaine de Winnie l’Ourson, d’autres fois je me sens comme une déesse de la fertilité avec un alléchant fessier. J’ai pris cette photo durant un jour où c’était plutôt la seconde option. De toute façon, je sais que ce ventre et ces coups de pied vont bientôt me manquer" a-t-elle ironisé en légende.



Par E.S.