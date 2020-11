Emily Ratajkowski enceinte : elle refait la célèbre photo de Demi Moore dans Vanity Fair

En août 1991, l'actrice Demi Moore posait nue enceinte de sept mois pour la couverture du magazine américain Vanity Fair. La photographie d'Annie Leibovitz allait vite faire scandale. A l'intérieur du magazine, on retrouvait Demi, cheveux courts en petite tenue exhiber fièrement son ventre arrondi. Cette une mythique sera copiée à maintes reprises. Britney Spears, Claudia Schiffer ou encore Nathalie Portmann poseront à leur tour enceintes et nues.

Emily Ratajkowski, bien dans son corps

Le 31 octobre, les américains fêtent Halloween. Emily Ratajkowski leur a souhaité à sa manière. Le mannequin qui a pris tous ses fans par surprise en annonçant sa grossesse le 26 octobre a choisi de refaire une des photos qui se trouvait à l'intérieur de l'édition de Vanity Fair en 1991. Perruque avec des cheveux courts bruns, culotte et soutien-gorge noir et chemise blanche, elle a reproduit presque à l'identique la photo de Demi Moore. L'actrice a apprécié le clin d'œil car elle a retwitté accompagné de deux émojis, un cœur et un smiley qui fait un bisou.

Dans le magazine Vogue, Emily Ratajkowski est revenue sur sa grossesse et a livré ses premières impressions. "Je suis complètement et indéniablement impuissante face à presque tout ce qui entoure ma grossesse : comment mon corps va changer, qui sera mon enfant. Mais je ne suis étonnamment pas dérangée. Au lieu d'avoir peur, je ressens un nouveau sentiment de paix", a déclaré le mannequin. Depuis février 2018, elle est mariée à Sebastian Bear-McClard, un jeune New-Yorkais de 32 ans producteur de cinéma indépendant.

Par Mélanie C.