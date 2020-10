Emily Ratajkowski enceinte : le mannequin attend son premier enfant

Depuis qu’elle s’est fait connaître en participant au célèbre clip "Blurred Lines" de Robin Thicke, Emily Ratajkowski fait partie des mannequins les plus adulés au monde. Forte de ses 26 millions d’abonnés sur Instagram, Emily Ratajkowski partage régulièrement des clichés qui font fondre la Toile. Topless, en lingerie fine ou carrément nue, Emily Ratajkowski n’a pas froid aux yeux, et elle le montre ! Ce qui ne déplait pas à ses millions de fans à qui la jolie brune ne cache rien. Même pas sa vie privée. Emily Ratajkowski n’est plus un coeur à prendre, et tout le monde le sait !

Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard bientôt parents

Depuis février 2018, le mannequin est marié à Sebastian Bear-McClard, un jeune New-Yorkais de 32 ans producteur de cinéma indépendant. Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard partagent la même passion pour le cinéma. Lui a notamment produit "Good Time" en 2017 avec Robert Pattinson en tête d’affiche tandis qu’Emily Ratajkowski a eu l’occasion de faire ses premiers pas sur grand écran en 2014 dans "Gone Girl", puis en 2015 dans "We Are Your Friends". En tout cas, une chose est sûre, entre Emily Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard, c’est une histoire qui dure ! Le couple attend d’ailleurs son premier enfant ! C’est dans le magazine "Vogue" qu’Emily Ratajkowski a choisi d’annoncer la bonne nouvelle ce lundi 26 octobre 2020. Le mannequin a également relayé la nouvelle sur son compte Instagram où les messages de félicitations se comptent déjà par milliers.

Par Matilde A.