Emily Ratajkowski maman : elle dévoile des photos de son accouchement sur Instagram

À 29 ans, Emily Ratajkowski vient de devenir maman pour la première fois. Le 8 mars dernier, le top américain a donné naissance à un petit garçon dont elle s'est empressée de dévoiler le nom. "Sylvester Apollo Bear vient de naître. Sly est arrivé ce 8 mars 2021 pendant la matinée la plus surnaturelle, magnifique et remplie d'amour de ma vie", écrivait-elle sur Instagram le 11 mars.



Un bonheur ultime pour la bombe du clip "Blurred Lines" qui vient donc de fonder une famille avec Sebastian Bear-McClard, l'homme qu'elle a épousé en février 2018 lors d'une cérémonie intime, après seulement quelques mois de relation. Et avant même la naissance de leur fils, le couple avait partagé son ouverture d'esprit : "Nous ne connaîtrons pas le sexe de notre enfant avant ses 18 ans. Tout le monde en rit [...] Il y a une vérité dans notre vision, qui laisse entrevoir des possibilités beaucoup plus complexes que les organes génitaux avec lesquels notre enfant pourrait naître : la vérité étant que nous n'avons finalement aucune idée de qui - plutôt que de quoi - grandit dans mon ventre. Qui sera cette personne ? De quel genre de personne deviendrons-nous parents ? Comment va-t-il changer nos vies et qui nous sommes ? C'est un concept merveilleux et terrifiant, qui nous rend à la fois impuissants et humbles", avait déclaré la jeune maman dans les colonnes de "Vogue".

des photos de l'accouchement dévoilées

Si la jolie brune avait partagé une première photo en train d'allaiter son bébé, elle vient cette fois de publier des photos de son accouchement sur Instagram. Ce mercredi 17 mars 2021, celle qui a créé sa propre marque de maillots de bain très sexy a en effet partagé un collage de plusieurs clichés pris à l'hôpital, au moment où elle donnait naissance à son fils. Des moments forts immortalisés par son mari, qui la montrent en train de pousser, respirant grâce à un masque à oxygène puis lors des premiers instants avec leur fils. "Entre les poussées/premiers moments avec Sly. La vie !" écrit joyeusement Emily Ratajkowski en légende de la publication.

Par E.S.