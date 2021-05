Emily Ratajkowski maman : Sa nouvelle silhouette sexy bluffe les internautes

Le 8 mars dernier, la vie d’Emily Ratajkowski a été bouleversée par l’arrivée de son premier enfant, fruit de ses amours avec Sebastian Bear McClard : "Sylvester Apollo Bear vient de nous rejoindre sur terre. Sly est arrivé le 8 mars 2021, pendant la matinée la plus surnaturelle, magnifique et remplie d'amour de ma vie", avait confié la jeune maman sur les réseaux sociaux. Très fière de ce que son corps a pu faire en quelques mois, Emily Ratajkowski s’était confiée avec émotion : "C’est bizarre de voir son corps changer autant en quelques mois, mais j’apprécie tout ce que mon corps peut faire et sa beauté et je vais le célébrer ici quand j’en ai envie". Et visiblement le corps d’Emily Ratajkowski a encore une fois fait des prouesses puisque la jeune femme a déjà retrouvé sa silhouette parfaite.

Les internautes élogieux

A peine deux mois après son accouchement, Emily Ratajkowski a fait un retour en force ce vendredi 14 mai sur Instagram. La jeune femme a dévoilé plusieurs photos d’elle portant une longue robe noire très fluide mettant en avant ses formes de jeune maman grâce à un décolleté sexy, montrant sa poitrine sur le côté. De dos, la robe dévoile un décolleté très plongeant jusqu’au bas du dos. Une silhouette parfaite qui a enflammé la Toile : "Quand je pense que tu viens juste d’accoucher”, “Est-ce que tu as une soeur jumelle pour moi ?”, “Dingue”, “Sublime". Des commentaires qui devraient ravir Emily Ratajkowski.

Par Alexia Felix