Emily Ratajkowski : Ses photos sexy une question de "survie", elle dit tout

Il y a quelques années, Emily Ratajkowski s’est fait connaitre en apparaissant dans le clip "Blurred Lines". Rapidement devenue une star et surtout un sex-symbol, la jeune femme ne cesse depuis de dévoiler sur la Toile des photos très sexy. Lors d’une interview pour l’édition britannique de GQ, Emily Ratajkowski s’est expliquée à ce sujet. Régulièrement nue sur les réseaux sociaux, la jeune femme a révélé que partager ces clichés est une question de survie : "Dans mon cas, utiliser mon image et en tirer bénéfice est plus une question de survie qu'une représentation de ma personne. Le mannequinat était un moyen génial de gagner de l'argent et d'être plus stable ; la célébrité est venue avec et c'était bizarre. Ce n'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais ou que je voulais vraiment, même si, au fond, probablement toutes les filles de 20 ans veulent être un peu célèbres".

Les confidences d’Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski a poursuivi en expliquant qu’elle est consciente de ne pas être qu’un simple corps, jugement qu’elle a elle-même porté à l’égard de Demi Moore : "J'ai écarté son rôle d'actrice, parce qu'elle était tellement sexy et qu'elle avait ce corps. Et je suis Em Rata [son identifiant sur Instagram, @emrata, NDLR], c'est donc très ironique. Ça montre à quel point la misogynie est profondément ancrée". Ces derniers jours, Emily Ratajkowski enchaîne les confidences. Il y a quelques jours, la jeune femme s’est confiée sur son confinement dans l’émission "A Zoom of One’s Own" : "Pour moi, c’est plus une bataille émotionnelle et mentale pour garder le moral et faire en de rester occupée".

Par Alexia Felix