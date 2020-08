Enjoy Phoenix : cette décision surprenante qui va étonner ses fans

C’est une annonce inédite qu’a faite Enjoy Phoenix à ses fans jeudi 13 août. La célèbre jeune femme aux cinq millions d’abonnés sur Instagram a pris une décision surprenante et elle s’en explique. Alors que cela faisait plusieurs jours qu’elle n’avait pas posté sur les réseaux sociaux, la revoilà avec une annonce radicale. Enjoy Phoenix a décidé de faire une pause Youtube, une première pour elle en dix ans de présence sur sa chaîne. Connue pour ses tutos maquillages et suivie par des millions de fans, la jeune femme très présente auprès de ses fans a besoin de souffler. Et elle explique sa décision en stories, "Je suis en train de ne plus pouvoir tenir". Entre ses vidéos postées sur Youtube, sa présence sur les réseaux sociaux, le développement de nouveaux projets, l’ancienne participante de Danse avec les Stars est sur tous les fronts.

"Je me sens perdue et déphasée"

"J’ai besoin de prendre du recul sur mes vidéos, sur ce que je propose, sur ce que j’ai envie de proposer et sur comment j’ai envie de le proposer" explique Enjoy Phoenix. Ses fans peuvent être rassurés, la pause ne devrait pas être très longue. "Je reprendrai les vidéos en septembre. Je me laisse toute la fin du mois d’août tranquille pour me poser et réfléchir" ajoute celle qui a subi des attaques sur son physique via les réseaux sociaux. "A titre perso je ne suis pas satisfaite du contenu que je propose sur ma chaîne principale. Je me sens perdue et déphasée. J’aimerais me réaligner et proposer du contenu qui a vraiment de l’importance pour moi". Et elle n’hésite pas à préciser que si elle ne trouve pas l’inspiration d’ici la fin du mois, son retour sur Youtube pourrait être repoussé : "Si ce n’est pas suffisant, alors je continuerais à prendre une pause en septembre".

Par Valentine V.