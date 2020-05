Enjoy Phoenix critiquée sur son physique : elle réplique sur Instagram

Ce samedi 2 mai, après avoir publié une story Instagram, EnjoyPhoenix - Marie Lopez de son vrai nom - reçoit plusieurs commentaires déplacés sur son physique. La jeune femme de 25 ans décide de ne pas se laisser faire et opte pour la riposte. Elle poste donc une photo d’elle dévoilant son ventre. Malheureusement, les commentaires déplacés reprennent : "Faut travailler les abdos, on voit pas les effets du sport" commente ainsi un internaute. EnjoyPhoenix fait alors part de sa colère : "De quel droit quelqu’un que je ne connais pas se permet de porter un jugement sur mon physique, sur ce que je devrais être ou devenir". Ce n’est pas la première fois que l’ancienne participante de Danse avec les Stars est confrontée à la violence d’Instagram. Et elle n’est malheureusement pas la seule. L’actrice Héloïse Martin a partagé son expérience en juillet dernier.

"Ne faites pas les mêmes erreurs que moi"

Bien décidée à poster ce qu’elle veut, EnjoyPhoenix a ensuite évoqué les troubles du comportement alimentaire dont elle souffre et la peur du regard des autres. "Je me suis reprise des milliers de fois à refaire des photos ou des vidéos parce que je me trouvais repoussante". Mais aujourd’hui, la youtubeuse aux millions d'abonnés a décidé de vivre sa vie. "A 25 ans, je commence enfin à lâcher prise peu à peu et à me soucier de ma santé avant mon physique. C’est un long chemin, un long processus que j’emprunte seulement maintenant". Face aux critiques, elle a ensuite confirmé qu’elle recevait de nombreux messages de ce type et que celui qu’elle avait posté venait d’une femme. "Celui-là est particulièrement soft, sans insulte, j’ai gardé les meilleurs pour moi, mais ça ne l’empêche pas d’être violent". EnjoyPhoenix termine son long post par un message d’espoir : "Ne faites pas les mêmes erreurs que moi, ne laissez pas les gens dicter qui vous devriez être et faites les choses pour vous".

Par Non Stop People TV