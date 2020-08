Estelle Lefébure rayonnante sans maquillage : Instagram s’affole

L’été est loin d’être terminé pour Estelle Lefébure qui compte bien profiter de chaque instant. Après un confinement assez difficile où elle était séparée de sa fille Ilona Smet, Estelle Lefébure a commencé la période estivale par des retrouvailles émouvantes avec celle qu’elle considère comme "le plus beau cadeau du monde". C’est le 28 juin dernier que mère et fille se sont retrouvées. L’occasion pour elles de partager leur joie sur Instagram. Entre pause détente devant un lac et escapade en bateau, Estelle Lefébure et Ilona Smet tentaient de rattraper le temps perdu. Pour rappel, Ilona Smet est née de l’union entre Estelle Lefébure et David Hallyday. Le mannequin et le chanteur ont été en couple pendant onze ans. Le 15 septembre 1989, les ex-tourtereaux se disaient "oui" à la mairie de Freneuse-sur-Risle en Normandie. De leur amour est également née Emma Smet, en 1997. Quatre ans après la naissance d’Emma, David Hallyday et Estelle Lefébure signaient les papiers du divorce.

Pendant ses congés bien mérités, celle qui a récemment retrouvé l'amour est très active sur les réseaux sociaux, et notamment sur son compte Instagram où elle compte plus de 180 000 abonnés. À 54 ans, Estelle Lefébure a encore surpris ses fans ce lundi 17 août 2020 en dévoilant un nouveau cliché d’elle à la plage, et sans maquillage ! Si Estelle Lefébure n’a pas pour habitude de surcharger son visage de maquillage, le mannequin affiche une mine rayonnante comme l’ont souligné bon nombre d’utilisateurs d’Instagram en commentaire de la photo. "Naturel magnifique !", "Splendide, classe et naturelle", "Superbe", "Très jolie", "Sublime femme, reste comme tu es, belle naturelle, c'est ce qui a de plus vrai et beau", peut-on lire en dessous du cliché. Une chose est sûre : les compliments vont bon train.

Par Matilde A.