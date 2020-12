Geneviève de Fontenay : Cette lettre bouleversante adressée à Jean-Marc Morandini

Le mois de décembre rime avec Miss France pour Geneviève de Fontenay. Celle qui a consacré sa vie au concours de beauté français ne décolère pas contre Sylvie Tellier qu'elle considère comme une "voleuse". Pour elle, la nouvelle présidente du comité Miss France lui a "volé sa vie". Si la principale intéressée a répondu à ces attaques, la tension entre les deux femmes ne s'apaise pas. Geneviève de Fontenay est à présent une femme meurtrie qui ne parvient pas à tourner la page de Miss France. Pleine de sincérité et d'émotion, elle a décidé d'adresser une lettre à Jean-Marc Morandini pour lui faire part de sa tristesse. La compagne de Louis Poirot de Fontenay a partagé quelques mots bouleversants que le journaliste a choisi de dévoiler intégralement sur son blog.

"Miss France, c’est ma vie, toute ma vie"

"Décembre est un mois spécial. L’élection Miss France approche. Même si j’ai tourné la page de Miss France en février 2010 et des concours de beauté le 16 janvier 2016, cette période hivernale est toujours une déchirure", démarre l'incontournable dame au chapeau, avant de poursuivre : "Comment tourner la page de ma vie ? Miss France, c’est ma vie, toute ma vie. Loin des polémiques, je prends la plume pour défendre le concours Miss France et son histoire. (...) Je prends la plume pour défendre ma vie, plus d’un demi-siècle de travail et d’abnégation pour faire d’un 'petit concours' de l’après-guerre une 'marque glamour' du XXIe siècle." Geneviève de Fontenay est plus qu'une passionnée. Ella a ajouté : "J’ai tout donné à Miss France, tout sacrifié pour ce concours. Je me suis battue corps et âme pendant 58 ans pour imposer Miss France dans le cœur des Français, pour que cette élection soit une réussite et change la vie de l’élue à jamais."

"Je ne suis pas en colère, je suis triste"

L'ancienne mentor des Miss France explique ne pas être en colère mais être triste de ne pas avoir pu participer à la préparation du centenaire du concours de beauté. Elle a précisé avec émotion : "Triste de ne pas avoir pu mettre ma touche dans ce centenaire des concours de beauté, qui me doivent tant. Triste, enfin, de voir l’élection s’éloigner d’un public que j’ai mis du temps à conquérir mais qui a démontré une fidélité exceptionnelle, traversant les générations !" Malgré sa peine, elle regardera cette élection de Miss France 2021, à travers un écran. La lettre intégrale est à retrouver ICI.

Par Solène Sab