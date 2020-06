George Floyd : Iris Mittenaere critiquée pour son hommage, elle réplique

La mort de George Floyd aux Etats-Unis il y a quelques jours a provoqué une véritable polémique un peu partout dans le monde. L’homme de 46 ans est décédé des suites d’une bavure policière. Plaqué au sol par un policier, George Floyd a été étouffé. Face aux images, les citoyens américains ont pris la décision de manifester leur colère à travers le pays. Et alors que les Etats-Unis doivent à présent faire face à une vague de violences dans plusieurs villes, des personnalités françaises ont elles aussi tenu à apporter leur soutien au mouvement. Ainsi, Omar Sy, Nabilla, ou encore Kylian Mbappé ont participé au #BlackOutTuesday, hashtag de ralliement lancé par l’industrie de la musique américaine pour dénoncer les violences policières récurrentes envers la communauté afro-américaine. Et alors qu’Iris Mittenaere a elle aussi diffusé une image noire sur son compte Instagram, l’ancienne Miss France est rapidement devenue la cible des internautes.

"Les gens ont tellement envie de critiquer"

En participant à cette journée de solidarité, Iris Mittenaere a été accusée d’opportunisme de la part d’un internaute affirmant que la jeune femme n’a jamais pris position sur les violences policières en France : "C’est marrant, on ne vous a pas entendue ces deux dernières années où la police française a massacré des manifestants (...) quelle hypocrisie. En même temps on ne peut pas bosser pour TF1 qui s’indigne de la violence policière aux États-Unis mais défend la police française qui fracasse et tue autant et dire la vérité qui dérange !". Rapidement, Iris Mittenaere a tenu à se justifier : "J’ai réagi en story dès le lendemain de la diffusion de cette vidéo qui m’a fait vomir avant même que la France se mette à poster quoi que ce soit. Utilisons cette énergie pour nous renseigner, en parler autour de nous, débattre (…) au lieu de critiquer à chaque fois. Malheureusement, les gens ont tellement envie de critiquer qu’avant de poster la plupart réfléchissent et ne le font pas pour ne pas créer d’histoires et de débats inutiles".

Par Alexia Felix