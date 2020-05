Gigi Hadid enceinte de Zayn Malik ? Sa mère confirme

Gigi Hadid s’apprête à devenir maman pour la toute première fois à 25 ans. Alors qu’elle a finalement laissé une nouvelle chance à son couple avec le chanteur Zayn Malik, la jeune femme devrait accueillir leur premier enfant dans quelques mois. Il y a quelques jours, TMZ et Entertainment Tonight ont annoncé la nouvelle assurant que Gigi Hadid serait enceinte d’environ 20 semaines, et qu’il s’agirait même d’une fille. Selon une source, le mannequin aurait gardé le secret pendant quelques temps avant d’en parler à sa famille avec qui elle passe son confinement. Gigi Hadid aurait profité de son anniversaire pour annoncer l’heureuse nouvelle à ses amis et à sa famille. Mais si Gigi Hadid n’a toujours pas confirmé la nouvelle, sa mère a décidé de s’en charger elle-même.

Yolanda Hadid dévoile la date d’accouchement

Visiblement heureuse de la nouvelle, Yolanda Hadid, la mère de Gigi et Bella, a fait des confidences ce mercredi 29 avril à la radio néerlandaise dans l'émission "RTL Boulevard". Et la femme d’affaires n’a pas hésité à confirmer la grossesse de sa fille, tout en révélant la date d’accouchement : "Je suis toujours sous le choc mais nous sommes tellement heureux. J'ai hâte de devenir grand-mère en septembre, surtout après avoir perdu ma mère récemment. Mais c'est la beauté de la vie, une âme s'en va et une nouvelle arrive. Nous nous sentons si bénis". Malgré ces confidences, Gigi Hadid reste toujours aussi discrète, de même que Zayn Malik. Les deux stars n’ont toujours pas pris la parole.

Par Alexia Felix