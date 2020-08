Gigi Hadid enceinte : ses magnifiques premiers clichés de grossesse dévoilés

C’est une grossesse qui se déroule dans le plus grand secret. Gigi Hadid et Zayn Malik ont décidé de vivre ce moment loin des médias. Les spéculations sur la grossesse de la jeune mannequin de 25 ans allaient bon train jusqu’à ce que sa mère se charge de rendre la nouvelle publique le 29 avril dernier. Elle a annoncé la nouvelle à la radio néerlandaise "RTL boulevard" en précisant la date de l’accouchement. "J’ai hâte de devenir grand-mère en septembre", confiait-elle alors. Quelques jours plus tard, Gigi Hadid a confirmé la nouvelle elle-même dans l’émission de Jimmy Fallon. Elle faisait alors quelques confidences : "Nous sommes excités, heureux et reconnaissants pour les félicitations et le soutien de tout le monde". Mercredi 26 août, la jeune femme a posté les premières photos de son ventre bien arrondi.

"Je chéris cette période"

Sur son compte Instagram, Gigi Hadid a publié successivement trois photos toutes plus belles les unes que les autres. Assise sur ses genoux, de profil la main sous son ventre rond dans lequel "grandit un ange", debout dans une nuisette transparente ou encore les mains posées délicatement sur son ventre, la compagne de Zayn Malik est sublime. Les clichés en noir et blanc réalisés le 26 juillet dernier mettent en avant la magnifique silhouette de femme enceinte de Gigi Hadid. En légende, elle décrit son ressenti : "Je chéris cette période. J’apprécie tout l’amour et les bons vœux. Je n’oublierai jamais la création de ces images spéciales". Elle remercie ensuite ses amis pour la séance photo réalisée.

Par Valentine V.