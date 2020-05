Gigi Hadid enceinte, ses premières confidences sur sa grossesse

L’année 2020 sera assez particulière pour Gigi Hadid puisque la jeune femme est enceinte de son premier enfant. De nouveau en couple avec le chanteur Zayn Malik, le mannequin s’apprête donc à fonder sa famille. Et si la nouvelle a été annoncée par les médias américains, Yolanda Hadid, la mère de Gigi Hadid, a confirmé la grossesse de sa fille auprès de l’émission "RTL Boulevard" à la radio néerlandaise : "Je suis toujours sous le choc mais nous sommes tellement heureux. J'ai hâte de devenir grand-mère en septembre, surtout après avoir perdu ma mère récemment. Mais c'est la beauté de la vie, une âme s'en va et une nouvelle arrive. Nous nous sentons si bénis". Et après sa mère, c’est Gigi Hadid qui a enfin pris la parole.

"Nous sommes excités, heureux"

Actuellement confinée dans le ranch de sa mère avec son compagnon et sa soeur, Gigi Hadid a accordé une interview à Jimmy Fallon dans son émission "The Tonight Show". L’occasion pour la jeune femme de se confier pour la première fois sur sa grossesse : "Bien sûr, nous aurions aimé qu'ils nous laissent l'annoncer. Mais nous sommes excités, heureux et reconnaissants pour les félicitations et le soutien de tout le monde".Tout simplement comblée, Gigi Hadid a également fait des révélations sur son anniversaire et sur ses hormones : "Je ne sais pas si ce sont mes hormones ou l'émotion liée au confinement mais je pleure toutes les 5 minutes pendant une heure, à chaque fois que je pense que c'est Buddy qui a fait mon gâteau". Gigi Hadid a fait savoir que son gâteau d’anniversaire composé d’un énorme bagel est une référence à ses envies de femme enceinte : "Je mange au moins un bagel par jour".

Par Alexia Felix