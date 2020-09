Gigi Hadid et Zayn Malik parents, ils annoncent la naissance de leur fille

C’est une naissance qui était très attendue par les internautes. Tard dans la soirée de ce mercredi 23 septembre, le chanteur Zayn Malik, en couple avec Gigi Hadid, a annoncé la naissance de leur enfant. Sur la Toile, les internautes ont pu découvrir un tout premier cliché en noir et blanc dévoilant la petite main du bébé dans celle de son père : "Notre petite fille est là, en bonne santé et belle. Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L'amour que je ressens pour ce petit être humain dépasse l’entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, fier qu’elle soit mienne et reconnaissant pour la vie que nous allons vivre ensemble".

Le nom du bébé encore secret

De son côté, Gigi Hadid a elle aussi réagi à la naissance de sa fille sur Instagram avec une autre photo en noir et blanc : "Notre fille nous a rejoint sur Terre ce week-end et elle a déjà changé notre monde. On en est fous amoureux". Si le jour exact de l’accouchement n’a pas été révélé, les jeunes parents ont également décidé de ne pas encore révéler le nom de leur fille. Cette naissance intervient après une grossesse très secrète de la part de Gigi Hadid. La jeune femme a voulu se protéger tout au long de ces derniers mois, ne se confiant que très rarement comme sur le plateau de Jimmy Fallon il y a plusieurs mois : "Bien sûr, nous aurions aimé qu'ils nous laissent l'annoncer. Mais nous sommes excités, heureux et reconnaissants pour les félicitations et le soutien de tout le monde".

Our baby girl is here, healthy & beautifulto try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

Par Alexia Felix