Gigi Hadid et Zayn Malik parents : une rare photo de leur fille dévoilée sur Instagram

Le 23 septembre dernier, Gigi Hadid et Zayn Malik annonçaient sur Instagram, la naissance de leur premier enfant. "Notre petite fille est là, en bonne santé et belle. Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L'amour que je ressens pour ce petit être humain dépasse l’entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, fier qu’elle soit mienne et reconnaissant pour la vie que nous allons vivre ensemble" écrivait l'ancien membre des One Direction.



"Notre fille nous a rejoint sur Terre ce week-end et elle a déjà changé notre monde. On en est fous amoureux" écrivait quant à elle Gigi Hadid avec émotion. Et si le top de 25 ans a pris soin de garder sa grossesse ultra-secrète, elle a de nouveau laissé ses fans dans le flou en ne donnant aucune information sur le prénom de leur fille. De quoi laisser place à de nombreuses théories et hypothèses nées sur la toile dans les heures suivant l'annonce de son accouchement.

Gigi Hadid publie une première photo de sa fille

Et après un mois et demi de suspens où seules quelques photos des pieds et des mains du bébé, Gigi Hadid vient de gâter ses fans avec un adorable cliché. Ce dimanche 1er novembre, la jolie blonde a partagé, en story Instagram, une photo inédite où la jolie petite tribu prend la pose. A l'occasion d'Halloween, les jeunes parents n'ont pas manqué de se déguiser. Si Gigi Hadid a opté pour une combinaison bleue, son chéri Zayn Malik a fait honneur à ses origines anglaises en se déguisant en Harry Potter tandis que leur fille a été déguisée en mini-version d'Hulk. "Mon premier Halloween" écrit Gigi Hadid en légende de cette magnifique photo de famille.





Par E.S.