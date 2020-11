Gigi Hadid maman, elle dévoile de nouvelles photos de sa fille

C’est le 23 septembre dernier que la vie de Gigi Hadid a été chamboulée. La jeune femme a donné naissance à sa fille, fruit de ses amours avec le chanteur Zayn Malik : "Notre petite fille est là, en bonne santé et belle. Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L'amour que je ressens pour ce petit être humain dépasse l’entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, fier qu’elle soit mienne et reconnaissant pour la vie que nous allons vivre ensemble", a confié le chanteur sur Instagram, tandis que Gigi Hadid avait dévoilé une première photo de sa fille : "Notre fille nous a rejoint sur Terre ce week-end et elle a déjà changé notre monde. On en est fous amoureux". Et depuis la naissance de leur enfant, les nouveaux parents ont décidé de se montrer particulièrement discrets pour protéger leur vie privée. Mais il y a quelques heures, Gigi Hadid a fait une surprise à ses fans.

Surprise pour les internautes

Sur son compte Instagram, Gigi Hadid a dévoilé plusieurs clichés d’elle, en pleine campagne, portant sa fille qui dort paisiblement contre elle. En légende, la jeune maman a fait une touchante confidence : "Un nouveau genre de 'je suis occupée et fatiguée'. Mais elle est la meilleure donc elle a eu le droit d’avoir les décorations de Noël en avance". La petite fille a donc pu admirer le sapin dans le salon, ainsi les décorations disposées sur la cheminée. Toutefois, Gigi Hadid a tenu à cacher une nouvelle fois le visage de sa fille, protégeant ainsi sa vie privée. Gigi Hadid n’a également toujours pas révélé la date de naissance exacte ni le prénom de son bébé. Tout au long de sa grossesse, la jeune maman est restée très secrète, ne dévoilant son babybump qu’au bout de cinq mois.

Par Alexia Felix