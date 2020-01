Irina Shayk parle pour la première fois de sa rupture avec Bradley Cooper

C’était le couple glamour par excellence. L’acteur Bradley Cooper de 45 ans et la mannequin russe Irina Shayk, 34 ans, entretenaient une relation sans nuage. Au printemps 2017, ils ont eu une petite fille prénommée Lea De Seine. Et puis, en juin 2019, on apprenait leur séparation. Une épreuve difficile à surmonter pour Irina Shayk qui en parle pour la première fois dans le magazine "Vogue UK" dont elle fait la couverture. Dans l’interview menée par le rédacteur en chef Edward Enninful dont elle est proche, Irina Shayk s’ouvre et fait des déclarations très personnelles.

Irina Shayk fait part de ses difficultés d’être mère célibataire

"Je pense que dans toute bonne relation, on apporte le meilleur de nous-même et aussi le pire. C’est simplement la nature humaine. Deux personnes formidables ne font pas forcément un bon couple», reconnaît Irina Shayk. Le mannequin souligne toutefois que sa relation avec Bradley Cooper a été très belle, qu’ils ont été "très chanceux de vivre ce que nous avons vécu ensemble". Maintenant la jeune femme doit réapprendre à vivre seule : "La vie sans B est un nouveau terrain."

La vie de mère célibataire n’a rien d’une sinécure. Irina Shayk le découvre et l’admet sans détour. "C’est compliqué de trouver un équilibre entre être une mère célibataire et être une femme qui travaille et qui subvient aux besoins de sa famille." Le quotidien est parfois difficile à gérer, à tel point que le mannequin en vient à douter. "Croyez-moi, il y a des jours où je me réveille et je me dis : "Oh mon dieu, je ne sais pas quoi faire, je suis en train de m’effondrer." Toutes les mères de famille se reconnaîtront sûrement dans ces paroles d’une grande franchise.

Par Mélanie C.