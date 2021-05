Iris Mittenaere amoureuse, sa déclaration enflammée à Diego El Glaoui

C’est en septembre 2019 qu’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont officialisé leur relation. Les deux amoureux s’étaient rendus ensemble au Etam Live Show, et depuis, ils ne se quittent plus. Très amoureuse, l’ancienne Miss Univers n’hésite pas à déclarer régulièrement sur la Toile son amour pour son compagnon. Ainsi il y a quelques mois, la jeune femme avait répondu à la question d’un internaute lui demandant si elle était "folle amoureuse" de Diego El Glaoui : "Il est la personne qui compte le plus pour moi. Mon pilier, mon plus grand soutien. Mon meilleur ami. Donc oui, je suis folle amoureuse de lui". Et il y a quelques jours, Iris Mittenaere a de nouveau fait une déclaration d’amour enflammée au jeune homme.

"Merci d’être"

Sur son compete Instagram, Iris Mittenaere a dévoilé une très belle vidéo en noir et blanc d’elle et de son compagnon visiblement très proches : "Ton corps a la capacité d’apaiser chacune de mes angoisses, juste en partageant ta force avec moi. Merci d’être". Une belle déclaration qui montre bien la complicité qui existe entre les deux tourtereaux. Une heureuse situation, qui permet sans doute à Iris Mittenaere d’oublier les remarques sexistes qu’elle a pu recevoir à la télévision. Lors de son récent passage dans le podcast de Télé Loisirs, Iris Mittenaere s’est confiée à ce sujet : "Dans la vie de tous les jours, je suis libre heureusement, en télé, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, déjà parce qu'on est une femme, tout simplement. On a facilement envie de nous voir en jupe, en talon et en décolleté. J'ai déjà eu plusieurs fois l'expérience sur quelques plateaux où l'on me dit 't'es beaucoup en pantalon ! Tu ne mettrais pas une petite jupe la prochaine fois ?!', ça existe toujours. Et je pense encore plus quand on est Miss, après c'est dommage".

