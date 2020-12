Iris Mittenaere attaquée sur son physique, elle réplique

Depuis qu’elle s’est fait connaître après son sacre de Miss France en 2016, Iris Mittenaere doit faire face régulièrement à un véritable fléau, le harcèlement en ligne. Devant souvent faire face à des commentaires désobligeants, la jeune femme avait fait une mise en point en septembre dernier en story Instagram : "Franchement, j’ai reçu des propositions… vous savez que ce n’est pas anonyme ? Parce que moi je vois vos profils… et les propositions complètement tordues et les jalousies de certaines je les vois aussi. J’avais l’habitude des jalousies de certaines personnes mais les malades mentaux je commence à saturer. Alors semaine pro je vais commencer à agir. Le harcèlement n’est pas impuni. Les menaces de viol non plus. J’ai vos profils. Enfin bref :) je ne laisserai personne m’enlever mon sourire :) Je suis très heureuse et me rends compte de chaque seconde que j’ai la chance de vivre. Même si un nombre microcosmique de gens me dérange. Les autres je vous aime".

"Des cours d’anatomie s’imposent"

Mais malgré ces mises au point, Iris Mittenaere continue de recevoir de nombreuses critiques, notamment concernant son physique. Et ce mardi 8 septembre, l’ancienne reine de beauté a voulu faire plaisir à ses fans en dévoilant une série de clichés d’elle allongée sur un lit, arborant une robe noire qui dévoile l’une de ses épaules. Mais rapidement, un internaute a fait une remarque désobligeante : "C’est quoi cet os qui se trimbale sur ta poitrine. Mon dieu quelle horreur, ça gâche la photo, et toi par conséquent". Ne souhaitant pas se laisser faire, Iris Mittenaere n’a pas hésité à répliquer : "Cela s’appelle une clavicule. Des cours d’anatomie s’imposent. Tous les humains normalement constitués en possèdent. Même toi, oui oui. Je ne me sens pas gâchée par ma clavicule, ça va merci". Une réponse qui a le mérite d’être claire.

Par Alexia Felix