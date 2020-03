Iris Mittenaere et son chéri : leur tendre baiser pour lutter contre le body shaming

Sur les clichés, la ravissante Iris Mittenaere, élue Miss France 2016 puis Miss Univers 2016, est enlacée par son chéri, Diego El Glaoui. En maillot de bain face à une cascade, ils font rêver et sur la vidéo ils échangent un tendre baiser. Oui mais, si tout semble parfait, la jeune femme raconte dans une story Instagram avoir beaucoup hésité à partager ces photos, "Je me sentais hyper mal après avoir vu la vidéo" écrit Iris Mittenaere. Elle confie ensuite, "Je me trouvais trop maigre, et en même temps pas tonique… J'ai clairement dit à Diego : 'Je suis dégueulasse'". Des propos forts de la part de la jeune femme. Si elle arrive à finalement poster les images, c'est grâce au soutien de son homme, "C'est Diego qui m'a convaincue (…) il m'a dit à quel point j'étais jolie". Puis Iris Mittenaere envoie ensuite un très beau message sur l'acceptation de soi.



"Ecoutez plutôt les gens positifs et bienveillants"



Elle a beau avoir été élue Miss France et Miss Univers, il lui arrive d'avoir un regard sévère sur son corps. "Notre regard est le plus dur sur notre corps. Nous voyons des choses, nous nous critiquons, de manière bien trop virulente que n'importe qui. Stoppons" écrit-elle. Puis Iris Mittenaere, qui est également meneuse de revue au Paradis Latin, continue et s'adresse aux femmes : "Dites-vous quand vous vous autocritiquez que vous êtes sûrement la seule à voir et à penser cela… Ecoutez plutôt les gens positifs et bienveillants avec un regard rempli d'amour". Un message positif qui a rapidement fait réagir ses fans. La jeune femme répond à l'un d'entre eux et confie d'où vient son manque de confiance de temps en temps : "J'étais ridicule quand je lui ai dit que j'étais dégueulasse. Ça part d'un vieux démon d'enfant où l'on me répétait chaque jour que j'étais un pique à brochette".

