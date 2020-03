Iris Mittenaere fait une belle déclaration à son chéri

L'ancienne Miss France a trouvé l'homme de sa vie, et elle le fait savoir ! Depuis quelques mois maintenant, il n'est pas rare de voir des photos d'Iris Mittenaere qui a récemment annoncé une heureuse nouvelle sur Instagram, accompagnée de son chéri Diego El Glaoui. Il semblerait que les deux tourtereaux se soient parfaitement trouvés. En effet, depuis qu'ils ont officialisé leur couple il y a plusieurs mois déjà, ils ne cessent de partager des preuves d'amour sur les réseaux sociaux, quelle que soit la situation.

Alors que les Français restent cloîtrés chez eux comme l'impose le gouvernement afin de lutter contre la propagation du coronavirus, certains le vivent mieux que d'autres.

just the 2 of us

La jeune femme vient de poster un message sur les réseaux sociaux et lui fait une nouvelle fois une tendre déclaration dans cette épreuve pour le moins compliquée à vivre. Elle a posté une photo d'eux deux, en légende, elle écrit : "Just the 2 of us… On reste à la maison tous les deux pour protéger les autres, nos familles, et chaque être plus vulnérable... c’est important de respecter cela. Il y a 10 jours en Afrique du Sud je rêvais de retrouver cette personne et de ne plus jamais la quitter."

"Aujourd’hui je me demande comment je vais faire pour tenir, non sans rire je suis pleine de gratitude d’avoir la chance de ne pas être seule et de partager ça avec un être cher ... Avec qui partagez-vous ce moment difficile ? Avez-vous trouvé des activités à faire en duo pour ne pas passer votre temps devant un écran ? Dites moi comment vous vous occupez en commentaire !" poursuit-elle.

Par J.F.